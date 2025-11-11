Motociclista muere tras fuerte choque en Heredia: conductor de carro habría hecho un viraje

Un motociclista perdió la vida la tarde de este martes tras colisionar contra un carro en Heredia, frente a la antigua fosforera.

Según versiones preliminares, el conductor del vehículo habría realizado un viraje en la vía justo cuando se dio el choque con la motocicleta. El golpe fue tan fuerte que el motociclista sufrió lesiones de gravedad y murió en el lugar, antes de que los socorristas pudieran brindarle atención.

El motociclista falleció en el sitio del accidente. (Silvia Coto)

Testigos indicaron que, aparentemente, el motociclista se dirigía a su casa luego de salir de su jornada laboral.

En el sitio se reportan bastantes presas por el accidente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra a cargo de las pesquisas para determinar con exactitud las causas del accidente y confirmar la identidad de la víctima.

El conductor del carro resultó ileso.