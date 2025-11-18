Ella es la joven universitaria que falleció trágicamente dentro de poza en Guácimo

Nazareth Marín Cascante es la joven que perdió la vida de forma trágica la tarde del pasado domingo en un accidente acuático ocurrido en Guácimo de Limón.

Marín, de 22 años, era estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el recinto de Guápiles, institución que usó su cuenta de Facebook para publicar un mensaje en honor.

“El Recinto de Guápiles, Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante Nazareth Marín Cascante de la carrera de Contaduría Pública.

Nazareth Marín era estudiante de la UCR en la sede de Guácimo. Foto Facebook. (Facebook/Nazareth Marín era estudiante de la UCR en la sede de Guácimo. Foto Facebook.)

“Nos unimos en solidaridad con su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento”.

A esas palabras se unió la Asociación de Estudiantes del Recinto de Guápiles, que también usó sus redes sociales para publicar un sentido mensaje.

“Su calidez como amiga, compañera y persona dejó una huella en quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Hoy nos unimos con profundo pesar al sentir de su familia, amistades y seres queridos, compartimos el inmenso vacío que deja su partida. Recordaremos su memoria por siempre con mucho cariño”.

El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja.)

La tragedia ocurrió pasadas las 5:30 p.m. de este domingo en Guácimo de Limón, específicamente en un sector conocido como Las Cavernas.

La Benemérita detalló que tras ser alertados sobre el accidente acuático, despacharon cuatro unidades y 11 cruzrojistas, pues se hablaba de varias personas afectadas y al menos una desaparecida.

“Al llegar al lugar, nuestros equipos abordaron a tres personas: dos fueron rescatadas con vida y trasladadas a una zona segura.

“La tercera víctima, una mujer de aproximadamente 22 años, no presentaba signos vitales. Para la ubicación y recuperación de su cuerpo fue necesario realizar labores de búsqueda durante más de cinco horas”, informó la Cruz Roja.