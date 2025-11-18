Tiroteo en el corredor de una casa deja una mujer fallecida en Guápiles

Una mujer identificada como Vivian Jiménez, de 47 años, fue asesinada en un tiroteo en Gúapiles.

El crimen ocurrió en La Emilia, la tarde de este lunes 17 de noviembre.

La mujer fue asesinada en Guápiles

Según indicaron las autoridades, Jiménez fue encontrada en el corredor de una vivienda con varios disparos.

La Cruz Roja atendió además a otra mujer de apellido Fonseca, con una herida de bala en un brazo.

Ella fue trasladada al Hospital de Guápiles.

La Policía encontró un carro abandonado a unos 600 metros de la escena sobre la ruta 32 que se presume era en el que viajaban los sospechosos. Al parecer, otro carro los recogió.

Las autoridades judiciales se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y buscando evidencias para determinar el móvil del crimen.