Sucesos

Tiroteo en el corredor de una casa deja una mujer fallecida en Guápiles

Otra mujer más resultó herida de bala en un brazo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una mujer identificada como Vivian Jiménez, de 47 años, fue asesinada en un tiroteo en Gúapiles.

El crimen ocurrió en La Emilia, la tarde de este lunes 17 de noviembre.

carro OIJ morguera
La mujer fue asesinada en Guápiles

Según indicaron las autoridades, Jiménez fue encontrada en el corredor de una vivienda con varios disparos.

La Cruz Roja atendió además a otra mujer de apellido Fonseca, con una herida de bala en un brazo.

LEA MÁS: Querido comerciante fue víctima de horrible crimen dentro de su casa tras regresar de la iglesia

Ella fue trasladada al Hospital de Guápiles.

La Policía encontró un carro abandonado a unos 600 metros de la escena sobre la ruta 32 que se presume era en el que viajaban los sospechosos. Al parecer, otro carro los recogió.

LEA MÁS: (Video) Ayude a identificar a personas que se llevaron pollos tras accidente de camión

Las autoridades judiciales se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y buscando evidencias para determinar el móvil del crimen.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer asesinadala emilia guáṕilescrimen pococítiroteoasesinada corredor de casa
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.