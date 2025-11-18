Sucesos

Muchacho de 20 años lucha por su vida tras recibir puñalada en el estómago

Las autoridades aún no han determinado las circunstancias que mediaron en el ataque

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho está luchando por su vida tras haber sido víctima de un despiadado ataque en un hermoso lugar turístico del país.

LEA MÁS: Tiroteo en el corredor de una casa deja una mujer fallecida en Guápiles

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en Playa Hermosa, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

Rescatistas encuentran a personas extraviadas en el cerro de la Muerte.
El muchacho fue llevado crítico al hospital de Liberia. Foto Archivo.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre un hombre herido por arma blanca, por lo que despacharon persona en una unidad de soporte básico al sitio.

LEA MÁS: Corte Suprema suspende por tres meses más al director del OIJ, ¿ahora por qué?

“Se informa de un hombre de unos 20 años herido por arma blanca a nivel de abdomen”, inforó la Cruz Roja.

Los paramédicos atendieron al muchacho y lo trasladaron en condición crítica al hospital de Liberia.

LEA MÁS: (Video) Ayude a identificar a personas que se llevaron pollos tras accidente de camión

De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo habrían ocurrido los hechos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Joven apuñalado playa HermosaApuñalado Playa Hermosa
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.