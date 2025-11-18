Muchacho de 20 años lucha por su vida tras recibir puñalada en el estómago

Un muchacho está luchando por su vida tras haber sido víctima de un despiadado ataque en un hermoso lugar turístico del país.

LEA MÁS: Tiroteo en el corredor de una casa deja una mujer fallecida en Guápiles

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en Playa Hermosa, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

El muchacho fue llevado crítico al hospital de Liberia. Foto Archivo.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre un hombre herido por arma blanca, por lo que despacharon persona en una unidad de soporte básico al sitio.

LEA MÁS: Corte Suprema suspende por tres meses más al director del OIJ, ¿ahora por qué?

“Se informa de un hombre de unos 20 años herido por arma blanca a nivel de abdomen”, inforó la Cruz Roja.

Los paramédicos atendieron al muchacho y lo trasladaron en condición crítica al hospital de Liberia.

LEA MÁS: (Video) Ayude a identificar a personas que se llevaron pollos tras accidente de camión

De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo habrían ocurrido los hechos.