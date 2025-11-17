Muchacha de 22 años muere en accidente acuático en Guácimo

Una poza, ubicada en Guácimo de Limón, fue escenario de una tragedia, pues dentro de esta fue encontrado el cuerpo de una muchacha que falleció ahogada.
La Cruz Roja informó que se trató de un accidente acuático que ocurrió pasadas las 5:30 p.m. de este domingo en Guácimo de Limón, específicamente en un sector conocido como Las Cavernas.
Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la ahora fallecida, pero trascendió que se trataría de una muchacha apellidada Marín, de 22 años, quien sería vecina de Río Cuarto.
La Benemérita detalló que tras ser alertados sobre el accidente acuático, despacharon cuatro unidades y 11 cruzrojistas, pues se hablaba de varias personas afectadas y al menos una desaparecida.
“Al llegar al lugar, nuestros equipos abordaron a tres personas: dos fueron rescatadas con vida y trasladadas a una zona segura.
“La tercera víctima, una mujer de aproximadamente 22 años, no presentaba signos vitales. Para la ubicación y recuperación de su cuerpo fue necesario realizar labores de búsqueda durante más de cinco horas”, informó la Cruz Roja.
De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos.