Sucesos

Muchacha de 22 años muere en accidente acuático en Guácimo

La Cruz Roja informó que otros dos jóvenes fueron rescatados y trasladados a una zona segura

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una poza, ubicada en Guácimo de Limón, fue escenario de una tragedia, pues dentro de esta fue encontrado el cuerpo de una muchacha que falleció ahogada.

La Cruz Roja informó que se trató de un accidente acuático que ocurrió pasadas las 5:30 p.m. de este domingo en Guácimo de Limón, específicamente en un sector conocido como Las Cavernas.

LEA MÁS: Mujer de 36 años murió en el centro de San José tras sufrir violento ataque

El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja.
El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja.)

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la ahora fallecida, pero trascendió que se trataría de una muchacha apellidada Marín, de 22 años, quien sería vecina de Río Cuarto.

La Benemérita detalló que tras ser alertados sobre el accidente acuático, despacharon cuatro unidades y 11 cruzrojistas, pues se hablaba de varias personas afectadas y al menos una desaparecida.

LEA MÁS: Mujer que viajaba en camión pierde la vida tras violento choque contra árbol en San Carlos

“Al llegar al lugar, nuestros equipos abordaron a tres personas: dos fueron rescatadas con vida y trasladadas a una zona segura.

El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja.
Dos personas fueron rescatadas en el sitio. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El accidente acuático ocurrió en Guácimo, en un sector conocido como Las Cuevas. Foto Cruz Roja.)

“La tercera víctima, una mujer de aproximadamente 22 años, no presentaba signos vitales. Para la ubicación y recuperación de su cuerpo fue necesario realizar labores de búsqueda durante más de cinco horas”, informó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Sospechoso de 34 años habría matado a su padrastro en el corredor de su casa

De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Muchacha ahogada Guácimo
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.