Mujer de 36 años murió en el centro de San José tras sufrir violento ataque

Una mujer de 36 años falleció este martes en el sector de Hospital, en el centro de San José, luego de sufrir un violento ataque con un arma blanca que le provocó un fuerte sangrado.

Violento ataque y atención de emergencia

Según información de la Cruz Roja, el incidente fue reportado a la 1:38 p.m, cuando se alertó sobre una mujer gravemente herida. Paramédicos se presentaron en el lugar y se encontraron con que la víctima presentaba una lesión por arma blanca con sangrado considerable. La Unidad de Soporte Avanzado atendió la emergencia y confirmó el fallecimiento en el lugar.

Tras la valoración inicial, la escena quedó asegurada para la intervención de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Caso bajo investigación y análisis preliminar

Las autoridades mantienen el caso en investigación y trabajan en el levantamiento de indicios, testimonios y revisión de cámaras cercanas. De manera preliminar, se analiza la posibilidad de que el hecho corresponda a un posible femicidio, aunque todavía no está confirmado y dependerá del avance de la investigación.

Los agentes deberán determinar si existió alguna relación entre la víctima y el agresor, así como el contexto en el que ocurrió el ataque, puntos clave para definir la calificación jurídica del caso.