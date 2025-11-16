Doble homicidio “Donde Toño”: identifican a las víctimas del despiadado ataque apuñaladas

Antonio “Toño” Badilla, de 80 años y su esposa Maureen Molina, de 65 años eran los dueños de la soda Donde Toño en Finca Lajas en Alajuelita y son las víctimas del despiado ataque a puñaladas en el que les quitaron la vida.

El OIJ confirmó las identidades y señaló cómo fue que descubrieron este atroz hecho que conmocionó a los amantes del senderismo que visitaban este sitio.

“Una mujer ingresó a la vivienda y se percató que los ocupantes se encontraban sin vida”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los adultos mayores fueron atacados con un arma blanca. (Cortesía/Cortesía)

Los agresores llegaron al sitio caminando y huyeron de la misma manera, pues para esta finca no hay acceso de carros, hay que dejarlo a unos 500 metros aproximadamente.

Era la soda más cercana para los visitantes de la Cruz de Alajuelita, zona que atrae a muchos amantes de las caminatas, por la belleza de la naturaleza y la vista espectacular entre montaña y ciudad a lo lejos.

Las personas que conocieron a la pareja los recuerdan como una pareja humilde, trabajadora y quienes siempre recibían con gran cariño a los visitantes.

Golpe para senderistas quienes los conocieron

La comunidad de senderistas está conmocionada al confirmarse el doble homicidio de una pareja que, con dedicación y cariño, recibía a los caminantes en Finca Lajas, en la humilde soda Donde Toño, un punto habitual de encuentro en la ruta hacia la Cruz de Alajuelita.

Rita Rodríguez, de la Cruz Roja, confirmó la lamentable situación que fue descubierta la mañana de este domingo 16 de noviembre.

“Al ser las 7:42 de la mañana ingresa un incidente para la atención de unas personas heridas de arma blanca (puñal) en San Antonio, Alajuelita; a la llegada a la escena, nuestros compañeros atienden a dos pacientes, a una mujer y a un hombre de aproximadamente 65 años, los cuales presentan múltiples heridas y se confirman sin vida en el lugar”, dijo Rodríguez.

LEA MÁS: Mujer herida en Gravilias de Desamparados sería víctima inocente de violento ataque

Doble homicidio en Finca Lajas, en la humilde soda Donde Toño, en Alajuelita. Foto: Tomada de Facebook (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

LEA MÁS: Visita a un bar en Nosara, Nicoya terminó en fatalidad para un veinteañero atacado a quemarropa

El OIJ confirmó la situación, se mantienen en el sitio levantando evidencias para tratar de esclarecer las causas que mediaron y los responsables de este vil ataque.

LEA MÁS: Querido comerciante fue víctima de horrible crimen dentro de su casa tras regresar de la iglesia

Doble homicidio en la soda Donde Toño

Este sitio es bastante visitado por amantes de las caminatas que recorren los sectores conocidos como Rompe Pechos, la Cruz de Alajuelita y luego pasaban a comer a la soda Donde Toño, donde disfrutaban de la comida que la pareja preparaba en medio de una espectacular vista de las montañas a sus pies.

El 6 de abril de 1986 ocurrió una masacre en la Cruz de Alajuelita, asesinaron a una mujer adulta y a seis menores de edad.