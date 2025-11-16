Mujer herida en Gravilias de Desamparados sería víctima inocente de violento ataque

Una mujer inocente es la que resultó herida de bala en medio de la ráfaga de balazos que alarmó a los vecinos de Gravilias, Desamparados, San José.

Las autoridades judiciales confirmaron que es de apellido Velásquez, de 26 años, ella estaba cerca del carro al que le disparaban y uno de los tiros la alcanzó.

“En las cercanías se mantenía una mujer que resulta herida en una ocasión en la espalda”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

A ella la llevaron en un carro particular hasta la clínica Marcial Fallas.

Además, identificaron a la víctima mortal de este hecho, un sujeto de apellido Muñoz, se desconoce la edad.

Así ocurrió la fatal balacera en Gravilias

De acuerdo con la versión de los investigadores Muñoz manejaba un carro y se estacionó cuando fue sorprendido por las balas.

“Es abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes sin mediar palabra alguna le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte”, confirmaron los investigadores.

Esta agresión fue reportada a las 5:07 a. m. de este domingo 16 de noviembre, consecuencia de la agresión el carro quedó estrellado contra el muro de una vivienda.

Los huecos por las balas destruyeron el parabrisas trasero y las ventanas, sobre todo la del conductor y la trasera del lado del acompañante.

San José continúa siendo la provincia más violenta del país, registraba hasta el viernes 14 de noviembre 260 asesinatos en este 2025.

Los hombres son las principales víctimas de la violencia, han muerto 693 por hechos violentos en este año.