Una persona murió y ocho fueron trasladadas tras intoxicación en hotel en Heredia

Una aparente intoxicación, por una sustancia altamente tóxica, dejó a una persona fallecida y obligó al traslado de ocho más a distintos centros médicos, en un hecho ocurrido en un hotel ubicado cerca de Real Cariari, en Belén.

La emergencia movilizó a la unidad de Bomberos de Belén, al equipo de materiales peligrosos y a una unidad paramédica, debido a que se trataba de un caso con un químico de alta peligrosidad, según confirmaron las autoridades.

El bombero Luis Chaves explicó que la víctima mortal tuvo contacto directo con la sustancia. “En el lugar falleció una persona que hizo contacto con una sustancia altamente tóxica”, detalló.

Los bomberos también realizaron una revisión completa dentro del hotel para asegurarse de que las instalaciones fueran seguras. “Hicimos una evaluación en el hotel para que siga trabajando con seguridad”, aseguró Chaves.

Las ocho personas trasladadas presentaban diversos malestares asociados a la exposición. “Las personas que fueron trasladadas a los diferentes centros médicos presentaban algún tipo de molestia”, añadió el bombero.

Por ahora no se ha detallado cuál fue la sustancia que provocó la emergencia ni las condiciones en que ocurrió la exposición, por lo que las autoridades continúan investigando.