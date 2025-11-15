Sucesos

¡Hasta que al fin! Reabren paso por ruta 32, pero con una condición

La carretera que comunica San José con Limón pasó cerrada prácticamente una semana

Por Adrián Galeano Calvo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) reabrió el paso por la carretera San José – Limón (ruta 32) tras una larga espera de prácticamente una semana.

Sin embargo, dicha entidad indicó que la reapertura se realizó bajo una condición relacionada con el tema del horario.

“Luego de concluir los trabajos de remoción de material y conforme a la valoración realizada por los especialistas, se procede a habilitar la ruta 32, en un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables”, señaló el Mopt.

Ruta 32 Cerrada
El paso por la ruta 32 estará habilitado de 6 a.m. a 6 p.m..

De la misma forma, el Mopt fue claro al indicar que en caso de presentarse lluvias, se realizará el cierre preventivo de inmediato.

“Se informa que el monitoreo de la ruta se mantendrá durante el día y la noche, con el fin de evaluar continuamente su condición”.

La ruta permanecerá habilitada para todo tipo de automotor.

