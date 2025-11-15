¡Hasta que al fin! Reabren paso por ruta 32, pero con una condición

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) reabrió el paso por la carretera San José – Limón (ruta 32) tras una larga espera de prácticamente una semana.
LEA MÁS: Hombre llega pidiendo ayuda al hospital tras haber sido atacado a balazos
Sin embargo, dicha entidad indicó que la reapertura se realizó bajo una condición relacionada con el tema del horario.
“Luego de concluir los trabajos de remoción de material y conforme a la valoración realizada por los especialistas, se procede a habilitar la ruta 32, en un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables”, señaló el Mopt.
LEA MÁS: TEC mantendrá cerrados todos sus campus y centros académicos hasta el miércoles tras amenaza de ataque armado
De la misma forma, el Mopt fue claro al indicar que en caso de presentarse lluvias, se realizará el cierre preventivo de inmediato.
“Se informa que el monitoreo de la ruta se mantendrá durante el día y la noche, con el fin de evaluar continuamente su condición”.
LEA MÁS: Querido artista lucha por su vida tras ser víctima de terrible ataque en Costa Rica
La ruta permanecerá habilitada para todo tipo de automotor.