Hombre llega pidiendo ayuda al hospital tras haber sido atacado a balazos

El OIJ está investigando cómo habría ocurrido el ataque

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre ensangrentado llegó al hospital San Juan de Dios, en San José, clamando por ayuda tras haber sido víctima de un violento ataque.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de un hombre apellidado Bolaños, de 37 años, quien fue atacado a balazos la mañana de este sábado.

La Policía Judicial informó que los agentes que investigan el caso fueron alertados a eso de las 7:30 a. m. de que Bolaños había llegado por sus propios medios al mencionado hospital pidiendo ayuda.

“Los investigadores recibieron el reporte de que había recibido un hombre herido al hospital San Juan de Dios, por lo que se presentaron a dicho centro médico. Solo se sabe que llegó por sus propios medios para pedir atención médica”, detalló OIJ.

Hospital San Juan de Dios; (HSJD
Bolaños llegó pidiendo ayuda al Hospital San Juan de Dios (HSJD). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades judiciales revelaron que Bolaños presentaba impactos de bala en el costado izquierdo del estómago y en la pierna izquierda.

Una vez que el hombre se encuentre en mejores condiciones será entrevistado por los agentes judiciales para conocer si desea presentar una denuncia por el ataque del que fue víctima.

“El caso está en investigación para esclarecer cómo se dio el hecho, dónde y cuál sería el motivo de que este hombre resultara herido”.

baleado San JoséBaleado hospital San Juan de Dios
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

