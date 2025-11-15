Querido artista lucha por su vida tras ser víctima de terrible ataque en Costa Rica

Martín Ureña Sánchez, un reconocido artista, escultor y pintor de Siquirres, en Limón, está luchando por su vida tras haber sido víctima de un despiadado ataque la noche de este viernes.

Ureña, de 58 años, se encuentra internado en el hospital Tony Facio de Limón en condición delicada, esto como consecuencia de un disparo que recibió en la parte trasera de su cuello.

Martín Ureña fue trasladado en condición delicada al hospital de Limón. Foto Facebook. (FAcebook/Martín Ureña, artista baleado en Siquirres. Foto Facebook.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que Ureña fue herido minutos antes de las 9 p. m. de este viernes, cuando se encontraba en el sector de Siquirritos de Siquirres, Limón.

“Se recibió un reporte de que una persona había ingresado al CAIS de Siquirres herido por arma de fuego y que de ahí fue trasladado al hospital de Limón.

“Los agentes se presentaron a iniciar la investigación y lo que se tiene de momento es que el ofendido se encontraba en vía pública en ese sector cuando resultó herido por razones que aún no están claras”, detalló el OIJ.

Se habla de que el ataque podría haberse dado en un intento de asalto para robarle la moto. Foto Facebook. (FAcebook/Martín Ureña, artista baleado en Siquirres. Foto Facebook.)

La Policía Judicial también informó que en el lugar donde el artista resultó herido, a unos 15 metros, encontraron su motocicleta y un bulto que llevaba.

Aunque las autoridades aún no han determinado las circunstancias que mediaron en el hecho, extraoficialmente se habla de que, en apariencia, Ureña fue herido en medio de un asalto.

La versión preliminar que se maneja es que el artista habría sido interceptado por personas que, al parecer, trataron de robarle su moto y en medio de esa situación es que Ureña recibió el disparo en el cuello.

Martín Ureña, es un artista muy reconocido. Foto Facebook. (FAcebook/Martín Ureña, artista baleado en Siquirres. Foto Facebook.)

La noticia sobre el violento ataque contra Martín ha consternado a todos los vecinos de Siquirres, pues Ureña es muy conocido por los bellos murales que ha pintado en varios puntos de la zona, así como por su forma de ser tan especial.

“Lamentamos lo que le sucedió a Martín Ureña, esperemos en Dios que tome el control, con su misericordia para Martin. Gran artista de La Alegría de Siquirres y reconocido dentro y fuera de Costa Rica por su arte. Pedimos oración por su salud”, publicó José Solano en Facebook.