Señor de 58 años lucha por su vida tras recibir balazo en el cuello en Siquirres

Un hombre se encuentra luchando por su vida luego de que, por circunstancias que aún no son claras, recibiera un balazo en el cuello cuando, al parecer, viajaba en una motocicleta.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que la víctima de este hecho fue un hombre apellidado Ureña, de 58 años.

LEA MÁS: OIJ detiene en Corredores a joven ligado a un homicidio y presunto robo

De acuerdo con la Policía Judicial, la situación ocurrió minutos antes de las 9 p.m. de este viernes en Siquirres de Limón, específicamente en el precario Siquirritos.

“Se recibió un reporte de que una persona había ingresado al CAIS de Siquirres herido por arma de fuego y que de ahí fue trasladado al hospital de Limón.

Debido a la condición en la que se encontraba, Ureña tuvo que ser llevado al hospital de Limón. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: Desesperada búsqueda de mamá y su hija de 6 años, están desaparecidas desde hace 12 días

“Los agentes se presentaron a iniciar la investigación y lo que se tiene de momento es que el ofendido se encontraba en vía pública en ese sector cuando resultó herido por razones que aún no están claras”, detalló el OIJ.

Según la Policía Judicial, Ureña fue alcanzado por el disparo en la parte trasera de su cuello.

LEA MÁS: Alarma en el TEC: estudiantes evacuados tras recibir amenaza de ataque armado

El OIJ también informó que en el lugar donde el hombre resultó herido, a unos 15 metros, encontraron su motocicleta y un bulto que llevaba. De momento no se tiene claro si recibió el disparo cuando viajaba en dicha motocicleta.