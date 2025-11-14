Alarma en el TEC: estudiantes evacuados tras recibir amenaza de ataque armado

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) activó sus protocolos de emergencia este viernes luego de recibir una amenaza de ataque armado mediante un correo electrónico.

05/08/2025 Cartago. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Instalaciones del TEC. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mensaje no precisaba la sede en la que ocurriría el supuesto hecho, lo que llevó a la institución a extremar medidas de seguridad y evacuar el campus.

Según informó la Oficina de Comunicación y Mercadeo, la prioridad del TEC es garantizar la seguridad e integridad de estudiantes, personal docente y administrativo.

LEA MÁS: Así era la vida de la costarricense que fue asesinada por quienes más amaba en Estados Unidos

“La institución está tomando todas las acciones necesarias mientras se coordina con las autoridades competentes”, señaló

LEA MÁS: Bebé rescatado en Hatillo podría ser adoptado por una de las 76 familias aprobadas por el PANI

Las autoridades indicaron que se encuentran evaluando la situación y que en las próximas horas se anunciarán las medidas que se aplicarán respecto a las actividades y eventos previstos.