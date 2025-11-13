Bebé rescatado en Hatillo podría ser adoptado por una de las 76 familias aprobadas por el PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dio a conocer qué sucederá con el bebé recién nacido que fue rescatado de un basurero en Hatillo y, además, reveló cuál podría ser su destino.

Actualmente el menor se encuentra bajo los cuidados del Hospital Nacional de Niños, pero una vez que se confirme su egreso, se hará bajo la responsabilidad del PANI, con el fin de que sea ubicado de inmediato con una familia del Programa de Acogimiento Familiar.

Además, tanto el PANI como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que existe una investigación para ubicar a la madre del bebé y determinar qué responsabilidades legales podría afrontar.

Un bebé recién nacido fue encontrado el miércoles en un botadero de basura en Hatillo. (MSP/Cortesía)

“La oficina local del PANI en Hatillo coordinó con la Caja y el Tribunal Supremo de Elecciones para conocer datos sobre niños nacidos en un rango de fechas, con el fin de determinar la posible familia de origen.

“También inició el Proceso Especial de Protección con acciones psicosociales y legales que incluyen, desde la inscripción en el Registro Civil (si no existe), la valoración de recursos familiares y coordinaciones permanente con el OIJ y la Fiscalía respecto al avance de la investigación”, detalló el PANI.

Dicha institución también reveló que, dependiendo de cómo avance el caso, el destino del bebé podría estar en el hogar de una de las tantas familias que están deseando cuidarlo.

Un bebé recién nacido fue hallado en un botadero en Hatillo 4

“Una vez avanzado este proceso, y si se concluye una extinción de la autoridad parental, el niño podría ser ubicado con fines adoptivos y se escogería la mejor familia entre las 76 ya aprobadas por el Departamento de Adopciones del PANI”.

El bebé fue rescatado el miércoles cuando su llanto dio la alerta, la Policía llegó al sitio y el oficial Francisco Quirós bajó unos tres metros y lo encontró mojado, llorando y con frío, de inmediato lo llevaron a la clínica Solón Núñez y luego al Hospital Nacional de Niños.

Los oficiales que rescataron al bebé recibieron la medalla Cruz de Oro al Valor y Honor.