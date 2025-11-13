“Cada vez que pasamos por su casa lloramos”: vecinos devastados por el asesinato de costarricense en Estados Unidos

La comunidad de Lewis Chapel, en Tennesse, Estados Unidos, vive días de profundo dolor tras el brutal crimen de la costarricense Silvia “Gaby” Vílchez, de 55 años, quien habría sido asesinada por su propio hijo y su esposo.

Los vecinos aseguran que aún no encuentran consuelo ni explicación a lo ocurrido. Ellos no logran reponerse del impacto por la muerte de la tica a quien sus amigos en Estados Unidos llamaban cariñosamente “Gaby”.

En el vecindario hay una mezcla de tristeza, dolor y miedo, luego de conocer que los principales sospechosos de su asesinato son su propio hijo, Gabriel Vílchez, de 18 años, y su esposo, David W. Gardiner, de 64.

“Cada día que pasamos por su casa rompemos en lágrimas, vivimos la misma pesadilla una y otra vez. Es sumamente doloroso”, confesó una vecina a NewsChannel9, medio estadounidense que ha seguido de cerca el caso.

Una familia que parecía feliz

Los vecinos de Silvia aseguran que la familia tenía muchos años de vivir en el vecindario y que siempre se mostraban unidos y alegres.

En redes sociales compartían sus momentos felices.

“Ella, su esposo y su hijo parecían tener una relación hermosa. Siempre juntos, siempre sonrientes. Nunca habríamos pensado en algo así, nunca”, comentó una residente consternada.

Según los testimonios, el hijo sospechoso era amigo de varios jóvenes del lugar, un muchacho tranquilo y respetuoso. “Nunca lo vimos ser agresivo con nadie”, recordaron.

Otros vecinos expresaron la impotencia que sienten ante lo ocurrido:

“Saber que pasas toda tu vida, crías a un hijo, le das todo lo que tienes y que él te quite la vida… eso es terrible. No hay palabras que alcancen”.

Añadió: “Aquí todos la queríamos. Era amable, sonriente, trabajadora. Este dolor no se va a ir nunca”, concluyó la vecina

La tragedia ha tocado el corazón de todos, especialmente por el dolor que enfrenta la otra hija de Silvia, quien vive Costa Rica.

Un crimen que sacudió a toda una comunidad

Según los medios locales como Fox 17 y ABC 13 News, Silvia habría sido golpeada con un bate de béisbol y su cuerpo arrastrado hasta una hoguera, donde intentaron quemar sus restos para ocultar el crimen.

Las autoridades allanaron la casa el 30 de octubre, luego de detectar contradicciones en las declaraciones del esposo y el hijo, quienes aseguraron que la mujer “se encontraba en Costa Rica”. Sin embargo, la señal de su teléfono celular indicaba que seguía en su casa.

Durante la inspección, los agentes hallaron manchas de sangre en las paredes y la alfombra, así como una aspiradora industrial con rastros hemáticos (había restos de sangre dentro del aparato). Días después, el cuerpo calcinado de la costarricense fue hallado en un bosque cercano.

En un interrogatorio grabado, su hijo Gabriel habría confesado que golpeó a su madre mientras su padrastro observaba, y luego ambos la quemaron en una hoguera, según detalla el informe de arresto citado por ABC 13 News.