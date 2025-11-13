Sucesos

Costarricense sospechoso de matar a su mamá en EE. UU. había cumplido un sueño que ella celebró con orgullo

Gabriel Vilchez acusado de matar a su mamá Silvia Gabriela Vilchez en Estados Unidos había cumplido un sueño meses antes del crimen

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Gabriel Vílchez Mora, de 18 años, el costarricense sospechoso de matar de manera despiadada a su mamá Silvia Gabriela Vílchez, había obtenido un triunfo académico en mayo del 2025.

Él estudió en Sequatchie County High School, en Dunlap, Tennessee, y su mamá era la más orgullosa de este triunfo de su hijo, así consta en las redes sociales de Gabby, como le conocían a la víctima.

La costarricense vivía en Estados Unidos con su esposo David W. Gardiner, de 64 años, y Gabriel, su hijo menor.

LEA MÁS: Mamá costarricense sufrió un trágico final en Estados Unidos: asesinada con bate y su cuerpo fue profanado

Gabriel Vílchez Mora, de 18 años, el costarricense sospechoso de matar de manera despiadada a su mamá Silvia Gabriela Vílchez, había obtenido un triunfo académico en mayo del 2025. Foto: Tomada de Redes sociales
Gabriel Vílchez Mora, de 18 años, el costarricense sospechoso de matar de manera despiadada a su mamá Silvia Gabriela Vílchez, había obtenido un triunfo académico en mayo del 2025. Foto: Tomada de Redes sociales (Tomada de Redes sociales/Tomada de Redes sociales)

Silvia Vílchez fue vista por última vez el 28 de octubre anterior.

LEA MÁS: Madre conoció Quepos por una cruel razón que ninguna mamá merece vivir

LEA MÁS: Demasiado amor: así amaneció bebé rescatado en Hatillo

Escena de terror

De acuerdo con los medios de comunicación Fox 17 y ABC 13 News, dos días después, el 30 de octubre, las autoridades allanaron la vivienda y descubrieron que estaban ante la escena de un asesinato.

En la vivienda encontraron varias manchas rojas en la alfombra, que se cree eran de sangre; salpicaduras rojas en las paredes, los escritorios y las fotografías, y una aspiradora industrial con lo que parecía ser sangre. Luego encontraron el cadáver.

Durante un interrogatorio grabado, según consta en el informe de detención, Gabriel Vílchez admitió haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba.

Declaró que después la arrastraron hasta una hoguera y quemaron sus restos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gabriel Vílchez MoraSilvia Gabriela Vílchezmatan a costarricense en Estados UnidosTennessee, Estados Unidos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.