Costarricense sospechoso de matar a su mamá en EE. UU. había cumplido un sueño que ella celebró con orgullo

Gabriel Vílchez Mora, de 18 años, el costarricense sospechoso de matar de manera despiadada a su mamá Silvia Gabriela Vílchez, había obtenido un triunfo académico en mayo del 2025.

Él estudió en Sequatchie County High School, en Dunlap, Tennessee, y su mamá era la más orgullosa de este triunfo de su hijo, así consta en las redes sociales de Gabby, como le conocían a la víctima.

La costarricense vivía en Estados Unidos con su esposo David W. Gardiner, de 64 años, y Gabriel, su hijo menor.

Silvia Vílchez fue vista por última vez el 28 de octubre anterior.

Escena de terror

De acuerdo con los medios de comunicación Fox 17 y ABC 13 News, dos días después, el 30 de octubre, las autoridades allanaron la vivienda y descubrieron que estaban ante la escena de un asesinato.

En la vivienda encontraron varias manchas rojas en la alfombra, que se cree eran de sangre; salpicaduras rojas en las paredes, los escritorios y las fotografías, y una aspiradora industrial con lo que parecía ser sangre. Luego encontraron el cadáver.

Durante un interrogatorio grabado, según consta en el informe de detención, Gabriel Vílchez admitió haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba.

Declaró que después la arrastraron hasta una hoguera y quemaron sus restos.