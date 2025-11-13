Demasiado amor: así amaneció bebé rescatado en Hatillo

El bebé recién nacido que fue abandonado en un basurero en Hatillo y fue rescatado por la Policía está estable y se recupera muy bien en el Hospital Nacional de Niños.

Según comentaron en ese centro médico, se ha tomado la lechita, sus signos están estables y no deja de recibir mucho cariño y atenciones con una dosis extra de amor por parte del personal del centro médico.

Al bebé le realizaron varios exámenes de sangre por el sitio donde lo encontraron, para así descartar cualquier posible proceso infeccioso.

“Es un bebé que nació a término, está estable y también está tolerando la alimentación”, dijo Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños.

Entre el hospital y el Patronato Nacional de la Infancia se encargan de los cuidados y la atención, aún no se sabe cuándo le darán de alta.

Francisco Quirós Campos carga en sus brazos al bebé rescatado de un basurero en Hatillo 4, este miércoles por la mañana. (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)

El caso también se encuentra en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para tratar de dar con la mamá. En el momento en que se sepa quién es la madre, las autoridades determinarán si cuenta con un recurso familiar para que les den la custodia, o si será dado en adopción.

En el momento en que el bebé salga del hospital estará bajo la protección del Pani.

El bebé aún no tiene nombre y aunque muchas personas han rumorado que deberían de ponerle el nombre del oficial que lo rescató, Francisco Quirós Campos, el niño seguirá sin nombre hasta que el proceso avance, ese es el trámite de rutina

Los oficiales de la Fuerza Pública quienes participaron en el rescate de un bebé abandonado en un basurero de Hatillo, fueron condecorados por su actuación. (Foto: cortesía MS/Foto: Cortesía Ministerio de Seguridad)

Aunque mucha gente se ha mostrado interesada en adoptar al bebé, el doctor Jiménez aseguró que en el hospital no se realiza ningún tipo de trámite de ese tipo, eso queda en manos del Pani luego del proceso que se hace en estos casos.

El bebé fue rescatado el miércoles cuando su llanto dio la alerta, la Policía llegó al sitio y el oficial Quirós bajó unos tres metros y lo encontró mojado, llorando y con frío, de inmediato lo llevaron a la Clínica Solón Núñez y luego al Hospital Nacional de Niños.

Los oficiales que rescataron al bebé recibieron la medalla Cruz de Oro al Valor y Honor.