Impresionante gesto de amor permitirá a alumnos del Liceo Mauro Fernández ir a su baile

Los sueños de 16 estudiantes del Liceo Mauro Fernández en Tibás se vinieron abajo cuando se enteraron de que no iban a poder ir al baile de graduación por el mal manejo de fondos que, aparentemente, hizo la mamá encargada de recoger el dinero, sin embargo, un impresionante gesto de amor les dio una nueva alegría.

Los alumnos si tendrán su noche especial, gracias a la solidaridad. Foto: IA Gemini (Cortesía/Cortesía)

Los alumnos de la sección 11- 5 sí podrán ir a su esperado baile.

A pesar del golpe, el gesto más grande no vino de los tribunales, sino del corazón. Padres, compañeros y miembros del comité del baile organizaron una colecta para que, al menos, cada estudiante afectado pudiera asistir al evento con uno de sus padres.

“El comité del baile y los papás hicieron una colecta y se recogió para el pago del estudiante y un acompañante. Los chicos están demasiado felices y nosotros agradecidos. Si bien los invitados perdieron el dinero y la oportunidad de acompañarlos, nuestros hijos recuperaron su alegría”, contó una madre emocionada.

Algunos jóvenes habían trabajado durante semanas para comprar su vestido o traje, y aunque creyeron que todo se había perdido, ahora cuentan los días para vivir ese momento tan esperado.

“Muchos sentimientos estuvieron en juego, fue un gran esfuerzo”, agregó otra mamá.

El hijo de la mujer denunciada también formará parte del baile. Pese a la difícil situación, sus compañeros no lo han dejado solo.

“Él ha estado muy afectado por los actos de su mamá, pero sus compañeros le han demostrado lo mucho que lo quieren y que no tiene culpa en algo de lo que ni siquiera era consciente”, relató una madre de familia.

Mientras la investigación continúa, los padres aseguran que seguirán pidiendo respuestas.

Todo se destapó la semana pasada cuando una madre de apellidos Fonseca Trejos, no cumplió con el pago a la empresa contratada.

La mujer alegó haber sido víctima de un asalto, pero nunca presentó denuncia formal, y por eso los padres la reportaron ante la Fiscalía bajo el expediente 25-0027310175-PE. Según el documento, debía cancelar ₡2,3 millones, monto que cubriría el evento programado para este viernes 14 de noviembre.

Durante meses, las familias aportaron ₡39.000 por persona, y aunque el primer pago de ₡340.000 sí se realizó, la empresa no volvió a recibir más dinero. En total, 66 personas habían participado en la recolección de fondos.

El dueño de Chava Eventos, al enterarse de la situación, ofreció regalar la música y animación para el baile, pero como al final ya se había resuelto, les ofreció su servicio de forma gratuita para el día de la graduación.

“Él quiere regalar la música para la graduación. Los muchachos están brincando de felicidad, una persona que no nos conoce y nos está dando su apoyo después de los días tan horribles que hemos pasado”, narró una madre.

Este viernes los alumnos del liceo lo darán todo en la pista.