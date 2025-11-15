Sucesos

Desesperada búsqueda de mamá y su hija de 6 años, están desaparecidas desde hace 12 días

Cindy Gabriela Vásquez Vásquez, de 28 años, y su hija Mariana Daniela Espinoza Vásquez, de 6 años.

Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesitan ayuda para encontrar a una mamá y su hija que están desaparecidas desde hace 12 días.

Cindy Gabriela Vásquez Vásquez, de 28 años y a Mariana Daniela Espinoza Vásquez, de 6 años (oij/cortesía)

Se trata de Cindy Gabriela Vásquez Vásquez, de 28 años, y su hija Mariana Daniela Espinoza Vásquez, de 6 años, quienes fueron reportadas como desaparecidas este 14 de noviembre de 2025.

Según informó el OIJ, ambas fueron vistas por última vez el 2 de noviembre de 2025 en su casa ubicada en Guapinol de La Cruz, Guanacaste, y desde entonces se desconoce su ubicación.

El OIJ hace un llamado a la población para que, si cuenta con cualquier dato que ayude a localizarlas, se comunique de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

