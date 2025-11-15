Sucesos

Localizan carro de sospechoso de terrible atropello a motociclista en Montes de Oca

Conductor que atropelló a motociclista en Montes de Oca se dio a la fuga

Por Silvia Coto

La difusión de un video, que mostró el atropello de un motociclista, permitió ubicar el carro. El conductor involucrado huyó luego de pasarle por encima al joven quien quedó tendido en el sitio.

El caso investigado ocurrió en Montes de Oca y luego de que el video círculo en redes sociales generó gran indignación.

Las autoridades recibieron información confidencial sobre el posible paradero del vehículo y su chofer. Con esos datos, se realizó una inspección en un taller del cantón, donde se ubicó un automóvil que, en apariencia, habría participado en el incidente.

Así lo confirmó la Policía Municipal de Montes de Oca, el carro estaba tapado con un manteado, por lo que, de inmediato, se custodió la escena y se coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se espera que el conductor sea detenido en las próximas horas.

En el video que fue grabado por las cámaras municipales el 28 de abril a las 5:35 a.m, se observa que la víctima se encontraba detenido en su motocicleta, respetando la luz roja del semáforo, cuando fue impactada por el vehículo.

El conductor no se detuvo ni brindó auxilio, por lo que las autoridades solicitaban la colaboración de la ciudadanía para identificarlo.

Si usted sabe algo más de este caso puede llamar al 8008000645.

