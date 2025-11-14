Sucesos

Detienen a hombre sospechoso de abusar sexualmente de mujer que trataba de entrar a su casa

El hecho fue grabado por una cámara de seguridad, lo que permitió la identificación del sujeto

Por Adrián Galeano Calvo

El video de una cámara de seguridad fue clave para que las autoridades identificaran y detuvieran a un hombre sospechoso de cometer un repugnante delito en perjuicio de una mujer que trataba de ingresar a su casa.

Se trata de un hombre apellidado Gutiérrez, de 29 años, quien fue detenido este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del presunto delito de abuso sexual.

El hecho fue grabado por una cámara de seguridad.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron la tarde del pasado 16 de octubre en la afueras de la casa de la víctima, ubicada en Pavas, San José.

“Los hechos se dieron cuando la víctima regresaba a su hogar tras realizar unas diligencias personales y al llegar a su casa, mientras buscaba las llaves para abrir el portón, supuestamente el imputado aprovechó para introducir su mano en medio de las piernas de la mujer y tocar sus partes íntimas”, detalló el OIJ.

El sospechoso, apellidado Gutiérrez, fue detenido en Pavas.

Ese indignante hecho fue captado por una cámara de seguridad que se encontraba muy cerca de la víctima, lo que permitió observar con claridad el rostro de Gutiérrez, situación que facilitó su captura.

Finalmente, el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se abra una causa penal en su contra.

Adrián Galeano Calvo

