Video muestra momentos de angustia de personas que cayeron con carro a catarata de La Paz

La Cruz Roja indicó que, de acuerdo con el reporte del 911, se trata de dos personas, una de ellas con una fractura

Por Adrián Galeano Calvo

La conocida catarata de La Paz, en Vara Blanca, es escenario de un aparatoso accidente, pues un carro por circunstancias que no son claras, cayó al cauce del río.

La emergencia fue confirmada por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el incidente fue reportado a eso de las 4:37 p.m. de este jueves.

“Estamos enviando dos unidades, según el reporte del sistema de emergencias 9-1-1 hay una persona con una fractura en una extremidad”, informó la Benemérita.

Videos que circulan en redes sociales muestran a dos hombres aferrados a una piedra, a escasos centímetros del carro en el que viajaban, el cual quedó completamente volcado dentro del río.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

