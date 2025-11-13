Video muestra momentos de angustia de personas que cayeron con carro a catarata de La Paz

La conocida catarata de La Paz, en Vara Blanca, es escenario de un aparatoso accidente, pues un carro por circunstancias que no son claras, cayó al cauce del río.

La emergencia fue confirmada por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el incidente fue reportado a eso de las 4:37 p.m. de este jueves.

Carro cae a catarata de La Paz

“Estamos enviando dos unidades, según el reporte del sistema de emergencias 9-1-1 hay una persona con una fractura en una extremidad”, informó la Benemérita.

Videos que circulan en redes sociales muestran a dos hombres aferrados a una piedra, a escasos centímetros del carro en el que viajaban, el cual quedó completamente volcado dentro del río.