“Son cuentos”, aseguró abogada del Inamu sobre palabras de su jefa, quien habló de 14 mujeres que temían denunciar a director del OIJ

Claudia Blanco, abogada del Inamu, aseguró que lo dicho por su jefa, Yerlin Zúñiga, presidenta ejecutiva de dicha institución, sobre que había 14 mujeres con temor de denunciar a Randall Zúñiga, director del OIJ, por supuestos delitos sexuales, “son cuentos”.

Esa fue la expresión que usó la abogada la tarde de este jueves durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Blanco fue llamada a comparecer ante los legisladores debido a que ella y la presidenta ejecutiva del Inamu, al parecer, fueron denunciadas por una vecina de Turrialba que aseguró que ambas, en apariencia, la buscaron para que denunciara al director del OIJ a cambio de recibir algunos beneficios.

Claudia Blanco, abogada del Inamu, tuvo que comparecer ante los diputados.

En la comparecencia, la diputada frenteamplista Rocío Alfaro le consultó sobre lo dicho por su jefa, en cuanto a las 14 mujeres que supuestamente temían denunciar a Randall Zúñiga.

“Eso, como ahora estaba diciendo la señora presidenta, son cuentos. Eso es lo que llegan a decir, pero en realidad de eso no hay certeza”, respondió Blanco.

Esta pregunta nació a raíz de la declaración dada por Yerlin Zúñiga el pasado 29 de octubre, durante el programa semanal que realiza Casa Presidencial, cuando ella se refirió a las denuncias contra el director del OIJ.

La abogada calificó lo dicho por su jefa como "cuentos". (La Nación/Canva)

“Según un medio de comunicación, señor presidente, son 14 víctimas que tienen temor de denunciar al señor director del OIJ”, dijo ese día.

Volviendo a la comparecencia de Blanco, la abogada también les confirmó a los diputados que en efecto ella viajó en un carro oficial del Inamu hasta Turrialba y que visitó a una de las denunciantes.

La abogada también rechazó que ella se haya presentado con una denuncia ya confeccionada.