Abogada del Inamu señalada por supuestas presiones en denuncia contra director del OIJ confirmó si viajó o no a Turrialba

Claudia Blanco, abogada del Inamu, tuvo que comparecer antes los diputados de la Asamblea Legislativa a raíz de la denuncia en su contra por supuestas presiones para que una mujer denunciara a Randall Zúñiga, director del OIJ, por un presunto delito de violación.

En la misma denuncia también figura Yerlin Zúñiga, presidente ejecutiva del Inamu, pues la denunciante, quien es vecina de Turrialba, indicó que, al parecer, ambas funcionarias le habrían ofrecido dádivas a cambio de que denunciara a Zúñiga.

La comparecencia se llevó a cabo la tarde de este jueves ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, y de buenas a primeras Blanco señaló que no podría referirse con detalle a la denuncia en su contra.

Esto no fue impedimento para que el diputado liberacionista Francisco Nicolás le consultara a Blanco si en efecto ella viajó con la presidenta ejecutiva del Inamu a Turrialba, tal y como lo denunció la mujer.

En primera instancia la abogada se abstuvo a declarar, pero ante una repregunta de Nicolás confirmó que sí fue en un vehículo oficial del Inamu, solo que no recordaba la placa.

Claudia Blanco, abogada del Inamu, tuvo que comparecer ante los diputados.

Posteriormente, la diputada Luz Mary Alpízar cuestionó a Blanco sobre si en ese viaje visitó a la denunciante, a lo que Blanco respondió de forma afirmativa.

Niega denuncia preparada

En la denuncia presentada por la vecina de Turrialba se señala que ambas funcionarias, supuestamente, llegaron a su casa con una denuncia ya confeccionada, la cual le pidieron firmar, pero esta se negó.

Ante el cuestionamiento hechos por los diputados sobre esa situación, Blanco se limitó a decir que nadie llevó tal denuncia, “eso no es cierto, los hechos de los cuales usted está hablando no son ciertos”, le respondió al diputado Francisco Nicolás.

La abogada también señaló que las supuestas víctimas del director del OIJ fueron quienes llegaron a buscar el apoyo de la presidencia ejecutiva del Inamu.

“Yo sé que llegaron las víctimas a buscar apoyo a la presidencia, por medio de quién, no tengo idea. Yo nada más estuve en el momento en que mi jefa me dijo: ‘Venga porque hay una situación en crisis, necesitamos atenderla y no sabemos si necesitamos apoyo legal’”.