OIJ detiene en Corredores a joven ligado a un homicidio y presunto robo

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores detuvieron este viernes a un joven, de 20 años, de apellido Herrera, como sospechoso de homicidio.

La víctima era un hombre de 46 años de apellido Martínez. La detención se realizó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector de Veret de Laurel.

Un hombre fue detenido como sospechoso de un homicidio por robo (OIJ/cortesía)

Los hechos bajo investigación ocurrieron el pasado 10 de noviembre en la misma comunidad. Según el informe preliminar, alrededor de las 7:30 a.m., vecinos observaron al sospechoso viajando en motocicleta junto al ofendido hacia una calle sin salida. Media hora después, el joven habría salido solo del sitio, a bordo del mismo vehículo.

Poco después fue encontrado el cuerpo de Martínez, lo que dio inicio a la investigación a cargo del OIJ de Corredores. Las diligencias permitieron identificar a Herrera como el principal sospechoso del caso.

Durante el allanamiento de este viernes, las autoridades decomisaron evidencia relevante, incluida la motocicleta que, en apariencia, fue utilizada el día del crimen. Según la información preliminar, el móvil podría estar relacionado con un presunto robo, ya que la víctima habría portado dinero producto de la venta de fruta de palma, el cual no fue encontrado.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público.