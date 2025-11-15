TEC mantendrá cerrados todos sus campus y centros académicos hasta el miércoles tras amenaza de ataque armado

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) tomó una importante decisión tras la amenaza de un supuesto ataque armado que recibió este viernes mediante un correo electrónico.

Por medio de sus redes sociales, este sábado la institución dio a conocer que cerrarán todos sus campus y centros académicos hasta el próximo miércoles 19 de noviembre.

El TEC mantendrá sus instalaciones cerradas hasta el 19 de noviembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta medida busca la protección de la vida y la integridad de las personas funcionarias, estudiantes y visitantes de nuestra institución, ante recientes amenazas”, indicó la institución.

El TEC destacó que esta medida no afectará sus funciones, pues se mantendrán trabajando de manera virtual.

Este viernes, tras recibir el correo con la amenaza de un ataque armado, el TEC activó los respectivos protocolos de seguridad en todas sus sedes.

El mensaje no precisaba la sede en la que ocurriría el supuesto hecho, lo que llevó a la institución a extremar medidas de seguridad y evacuar el campus.

Según informó la Oficina de Comunicación y Mercadeo, la prioridad del TEC es garantizar la seguridad e integridad de estudiantes, personal docente y administrativo.