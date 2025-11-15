Discusión entre Paisa y otra persona tuvo el peor de los finales

Una supuesta discusión entre dos hombres la madrugada de este sábado en Guanacaste tuvo el peor de los finales cuando uno de ellos cayó al suelo.

Esto debido a que en esa caída el hombre golpeó su cabeza fuertemente contra el piso, lo que terminó costándole la vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que de momento no han logrado identificar al ahora fallecido, solo se sabe que se trata de un hombre de entre 45 y 55 años. Extraoficialmente se habla de que sería un sujeto conocido como Paisa.

Los hechos ocurrieron pasadas las 2 a. m. de este sábado en el centro de Santa Cruz de Guanacaste, específicamente 100 metros al norte del parque Bernabela Ramos.

“Se reporta que una persona se cae y se golpea la cabeza, no respira, a la llegada del recurso se valora un hombre adulto que se encuentra sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

Por su parte, la Policía Judicial indicó que la muerte del hombre se habría dado en medio de una riña con otro sujeto. Trascendió que otras personas que se encontraban en la zona observaron al ahora fallecido y a otro sujeto cuando venían discutiendo por la calle.

“Lo que se sabe es que el ahora fallecido, al parecer, participó en algún tipo de riña o discusión y en determinado momento cayó al suelo, aparentemente, se golpeó la cabeza y quedó fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

De momento las autoridades no han detenido a ninguna persona por este hecho, por lo que las diligencias están centradas en buscar testigos y cámaras de seguridad que puedan ser de ayuda para identificar al supuesto agresor.