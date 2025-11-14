Sucesos

Niño de 10 años herido de bala en Paraíso pudo regresar a casa en su mes de cumpleaños

El inocente regresó a casa tras superar días de mucho dolor consecuencia de la bala que lo hirió

Por Alejandra Morales

El niño de 10 años que resultó baleado cuando dormía en una casa en Santiago de Paraíso de Cartago ya pudo regresar a casa junto a su familia.

Al pequeño le dieron la salida del Hospital Nacional de Niños (HNN) en San José este miércoles 12 de noviembre.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le da seguimiento a este caso y también los investigadores del OIJ, quienes tratan de determinar para quién iba dirigido el ataque que ocurrió a la 1:55 de la madrugada del domingo 2 de noviembre anterior, justo el día de cumpleaños del pequeño.

Seguimiento a balacera en Santiago de Paraíso de Cartago
En esta casa rosada estaba el niño de 10 años cuando resultó herido, en la puerta y la pared quedaron los huecos de los tiros. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Balas hieren a niño de 10 años

El niño no vive en la casa en la que ocurrió la balacera, él estaba junto a su mamá y padrastro visitando la vivienda.

En esta balacera murió Brance Morales Serrano, de 31 años.

Morales estaba en una parada de buses, a unos 50 metros de la vivienda, cuando supuestamente fue amenazado y lo obligaron a señalar una casa.

La víctima llevó a los sospechosos a la vivienda y es cuando disparan de manera indiscriminada; él no vivía en ese sitio y, de momento, lo manejan como otra muerte inocente que ocurre en Costa Rica.

niño baleado en Santiago de ParaísoBrance Morales Serranoniño baleado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

