Niño de 10 años herido de bala en Paraíso pudo regresar a casa en su mes de cumpleaños

El niño de 10 años que resultó baleado cuando dormía en una casa en Santiago de Paraíso de Cartago ya pudo regresar a casa junto a su familia.

Al pequeño le dieron la salida del Hospital Nacional de Niños (HNN) en San José este miércoles 12 de noviembre.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le da seguimiento a este caso y también los investigadores del OIJ, quienes tratan de determinar para quién iba dirigido el ataque que ocurrió a la 1:55 de la madrugada del domingo 2 de noviembre anterior, justo el día de cumpleaños del pequeño.

En esta casa rosada estaba el niño de 10 años cuando resultó herido, en la puerta y la pared quedaron los huecos de los tiros. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Niño baleado en Cartago no vivía en la casa del ataque y esta es la razón por la que estaba ahí

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió aterradora balacera en la que sicarios mataron a hombre e hirieron a niño inocente

Balas hieren a niño de 10 años

El niño no vive en la casa en la que ocurrió la balacera, él estaba junto a su mamá y padrastro visitando la vivienda.

En esta balacera murió Brance Morales Serrano, de 31 años.

Morales estaba en una parada de buses, a unos 50 metros de la vivienda, cuando supuestamente fue amenazado y lo obligaron a señalar una casa.

La víctima llevó a los sospechosos a la vivienda y es cuando disparan de manera indiscriminada; él no vivía en ese sitio y, de momento, lo manejan como otra muerte inocente que ocurre en Costa Rica.

LEA MÁS: Niño inocente fue baleado por sicarios en un día que esperaba con mucha ilusión