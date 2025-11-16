Visita a un bar en Nosara, Nicoya terminó en fatalidad para un veinteañero atacado a quemarropa

Un muchacho de apellido Briceño, de 25 años, fue asesinado dentro de un bar en Nosara, Nicoya.

La agresión fue reportada a las 11:14 p. m. de este sábado 15 de noviembre, los primeros en llegar fueron los socorristas, quienes reportaron a la víctima sin vida.

Informaron al OIJ, quienes investigan las causas que mediaron en esta tragedia.

LEA MÁS: Así era la vida de la costarricense que fue asesinada por quienes más amaba en Estados Unidos

La autoridades fueron alertados del homicidio dentro de un bar en Nosara, Nicoya a las 11:14 p. m. de este sábado 15 de noviembre. Foto: Ilustrativa

LEA MÁS: Gravilias vive un amanecer de terror tras lluvia de disparos que mataron a un hombre

“Es abordado por un hombre que, sin mediar palabra y por razones que se desconocen, le disparó en varias ocasiones; fallece en el sitio”, dijeron los judiciales.

Las autoridades se encargaron del levantamiento del cuerpo de la víctima.

De momento, no hay detenidos por esta agresión.

LEA MÁS: Señor de 58 años lucha por su vida tras recibir balazo en el cuello en Siquirres