Visita a un bar en Nosara, Nicoya terminó en fatalidad para un veinteañero atacado a quemarropa

Un muchacho de apellido Briceño, de 25 años, fue asesinado dentro de un bar en Nosara, Nicoya.
La agresión fue reportada a las 11:14 p. m. de este sábado 15 de noviembre, los primeros en llegar fueron los socorristas, quienes reportaron a la víctima sin vida.
Informaron al OIJ, quienes investigan las causas que mediaron en esta tragedia.
“Es abordado por un hombre que, sin mediar palabra y por razones que se desconocen, le disparó en varias ocasiones; fallece en el sitio”, dijeron los judiciales.
Las autoridades se encargaron del levantamiento del cuerpo de la víctima.
De momento, no hay detenidos por esta agresión.
