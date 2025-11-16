Sucesos

Visita a un bar en Nosara, Nicoya terminó en fatalidad para un veinteañero atacado a quemarropa

Joven de 25 años perdió la vida tras un ataque armado dentro de un bar en Nosara

Por Alejandra Morales

Un muchacho de apellido Briceño, de 25 años, fue asesinado dentro de un bar en Nosara, Nicoya.

La agresión fue reportada a las 11:14 p. m. de este sábado 15 de noviembre, los primeros en llegar fueron los socorristas, quienes reportaron a la víctima sin vida.

Informaron al OIJ, quienes investigan las causas que mediaron en esta tragedia.

La autoridades fueron alertados del homicidio dentro de un bar en Nosara, Nicoya a las 11:14 p. m. de este sábado 15 de noviembre. Foto: Ilustrativa

“Es abordado por un hombre que, sin mediar palabra y por razones que se desconocen, le disparó en varias ocasiones; fallece en el sitio”, dijeron los judiciales.

Las autoridades se encargaron del levantamiento del cuerpo de la víctima.

De momento, no hay detenidos por esta agresión.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

