Gravilias vive un amanecer de terror tras lluvia de disparos que mataron a un hombre

Una ráfaga de balazos fue la responsable de despertar a los vecinos de Gravilias, Desamparados, San José.A las 5:07 a. m. de este domingo 16 de noviembre reportaron múltiples impactos de bala contra un carro que quedó estrellado contra el muro de una vivienda. La Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre dentro del vehículo.

“Hombre adulto con múltiples impactos, sin signos vitales; adicional, una mujer adulta, la misma fue llevada por medios propios a un centro médico”, detallaron en la benemérita.

Trascendió que la mujer murió en la clínica Marcial Fallas, no obstante, no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

Violenta ráfaga de disparos en Gravilias termina con un hombre ejecutado en su vehículo la madrugada del domingo 16 de noviembre del 2025. Foto: ANI (ANI/ANI)

Los huecos por las balas destruyeron el parabrisas trasero y las ventanas, sobre todo la del conductor y la trasera del lado del acompañante.

Las identidades de la víctimas de momento no han trascendido.