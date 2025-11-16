Sucesos

Segunda amenaza mantiene al TEC en vilo mientras sus instalaciones siguen cerradas

Segunda advertencia contra funcionaria vuelve a estremecer al TEC y las autoridades se lo toman muy en serio

Por Alejandra Morales

Una segunda amenaza de un ataque armado fue enviada por correo electrónico al Tecnológico de Costa Rica (TEC), la tarde de este domingo 16 de noviembre.

La primera amenaza trascendió la tarde de este viernes y las instalaciones fueron evacuadas de inmediato, este sábado la institución señaló que mantendrán el campus cerrado hasta el próximo miércoles 19 de noviembre.

Este caso es investigado por el OIJ, quienes tratan de dar con los responsables de causar terror en la Universidad Pública.

Segunda advertencia vuelve a estremecer al TEC. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El segundo correo expresa de manera directa que la manera de evitar un derrame innecesario de sangre es con la renuncia de la rectora María Estrada, señalan que dan un plazo para esta solución.

Estos hechos se mantienen bajo investigación para tratar de dar con los responsables de causar terror en esta universidad.

