Mujer que viajaba en camión pierde la vida tras violento choque contra árbol en San Carlos

Una mujer, quien viajaba como acompañante en un camión de carga, perdió la vida de forma trágica luego de que dicho vehículo chocó violentamente contra un árbol.

La Cruz Roja informó que el horrible accidente ocurrió a eso de las 10:15 p.m. de este domingo en el sector de cerro Cortez, en Aguas Zarcas de San Carlos.

LEA MÁS: Muchacho de 16 años habría sido asesinado para robarle su motocicleta en Heredia

“Se informa de un camión que se salió de la vía, en el lugar se aborda a una mujer adulta, la cual estaba prensada y sin signos de vida en la escena acompañante”, detalló Cruz Roja.

De forma preliminar, trascendió que la ahora fallecida sería una mujer apellidada Porras, de 28 años.

La mujer murió prensada en la cabina del camión. Foto Noticias Guatuso. (Facebook/La mujer murió prensada en la cabina del camión. Foto Noticias Guatuso.)

LEA MÁS: Joven boxeadora que murió en atropello dio su último suspiro tras escuchar la voz de su mamá

También, de forma extraoficial, se habla de que, en apariencia, el conductor del camión huyó de la escena tras el mortal choque.

Mujer muere en choque entre motos

Otro accidente de tránsito, esta vez en Pococí de Limón, también cobró la vida de una mujer.

LEA MÁS: Sospechoso de 34 años habría matado a su padrastro en el corredor de su casa

La Cruz Roja informó que se trató de un choque entre un carro y una motocicleta, que se dio a eso de las 6:10 p.m. en Guápiles.

“Se trasladó a una mujer de 30 años en condición crítica al hospital de Guápiles, otra mujer, también de unos 30 años, se reporta sin signos de vida en la escena”, indicó la Benemérita.