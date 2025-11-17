Muchacho de 16 años habría sido asesinado para robarle su motocicleta en Heredia

Las autoridades judiciales investigan si el atroz homicidio de un muchacho de apenas 16 años estaría relacionado con el robo de su motocicleta.

El crimen, de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, ocurrió pasadas las 11:30 p.m. de este domingo, en San Rafael de Heredia, específicamente en el sector de bajo Los Molinos.

Desde ese sitio, la Benemérita fue alertada sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon personal en una ambulancia.

“Se informa de persona herida por arma de fuego, en escena un hombre de 16 años con varios impactos en tórax y sin signos vitales. Autoridades se hacen cargo de la escena”, detalló la Cruz Roja.

Extraoficialmente se habla de que, al parecer, el muchacho pudo haber sido asesinado en medio del robo de su moto, ya que supuestamente en la escena fue encontrado un casco de motociclista que, en apariencia, le pertenecía al menor.

El caso está siendo investigado por el OIJ.