Inundación destruye vivienda en Pérez Zeledón tras crecida del río San Isidro

Una inundación provocada por la crecida del río San Isidro dejó daños totales en una vivienda ubicada en San Isidro de Pérez Zeledón, frente al Hotel Rudy.
Inundación destruyó la vivienda
La alerta inicial señalaba un posible caso de corto circuito en la zona de San Isidro. Sin embargo, al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de una inundación severa que había afectado una casa en su totalidad.
Miguel Valverde, de los equipos de atención de Bomberos de Costa Rica explicó la situación.
“Nos despachan a atender problemas de corto circuito en San Isidro, de Pérez Zeledón. A nuestra llegada descubrimos que se trata de un problema de inundación por una crecida del río San Isidro, afectando una casa en su totalidad. No hay personas afectadas, han evacuado a 20 personas a un lugar seguro y se está trabajando en la escena”.
Evacuación preventiva y atención en sitio
Los equipos de emergencia evacuaron a 20 personas hacia un punto seguro para evitar riesgos adicionales mientras se trabaja en el control de la situación. Las autoridades continúan en el lugar valorando daños y determinando si existen otras estructuras vulnerables por la crecida del río.