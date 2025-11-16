Sucesos

Carro queda partido en dos tras brutal choque y una persona pierde la vida

Choque frontal en Pocosol deja saldo mortal

Por Alejandra Morales

Un aparatoso choque entre dos carros dejó uno de estos partido en pedazos y cobró la vida de una persona.

El fatal accidente fue reportado a las 10:10 a. m. de este domingo 16 de noviembre, en Pocosol de San Carlos, Alajuela.

“Se reporta el choque de dos carros, se abordan a cuatro pacientes adultos, uno de ellos sin signos vitales”, dijeron en la Cruz Roja.

Un aparatoso choque entre dos carros dejó uno de estos partido en pedazos y cobró la vida de una persona. Foto: Tomada de redes sociales
Un aparatoso choque entre dos carros dejó uno de estos partido en pedazos y cobró la vida de una persona. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)
Las causas que mediaron en este accidente están bajo investigación.

Durante este fin de semana la Cruz Roja ha atendido varios accidentes de tránsito, en los que confirman el fallecimiento de un ciclista en Los Chiles, Alajuela y también la muerte de tres motociclistas entre ellos una pareja en Santa Cruz, Guanacaste y otro en Florencia de San Carlos.

