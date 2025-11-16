Tres motociclistas mueren y otras personas quedaron delicadas en accidentes en carretera

Las desgracias en carretera cobraron la vida de tres motociclistas y dejaron a otras personas en condición delicada. Estas tragedias viales ocurrieron la madrugada de este domingo 16 de noviembre.

La Cruz Roja confirmó que a las 2:54 a. m. recibieron una alerta en Florencia de San Carlos, zona norte, donde un motociclista derrapó y cuando llegaron estaba sin vida.

Luego, a las 3:47 a. m. en Santa Cruz, Guanacaste, ocurrió el choque de una moto contra un carro, el fuerte impacto le quitó la vida a un hombre y a una mujer, ambos con edades entre los 20 años y 25 años.

Otras emergencias en carreteras

En Oreamuno de Cartago el conductor de un carro perdió el control y chocó contra un poste, pese a la aparatoso no hubo víctimas fatales, solo grandes daños económicos. Foto: ANI (ANI/ANI)

Los cruzrojistas atendieron otras emergencias en carretera, a las 12:03 a. m. reportaron un atropello múltiple por parte de un motociclista contra un grupo de personas en La Milpa de San Francisco de Heredia, atendieron a cinco personas, solo una de ellas quedó en condición crítica y fue llevada al centro médico de la localidad.

Luego, a la 1:23 a. m. ocurrió el vuelco de un carro con cinco personas en Ciudad Quesada, zona norte del país, solo una persona fue trasladada al centro médico.

Además, a la 1:57 a. m. un carro chocó contra un objeto fijo en Villa Carmelina, en San Antonio de Alajuela, una mujer de aproximadamente 25 años fue llevada en condición crítica al hospital.

También en Oreamuno de Cartago, el conductor de un carro perdió el control y chocó contra un poste; pese a lo aparatoso, no hubo víctimas fatales, solo grandes daños económicos.

Finalmente, a las 3:07 a. m. en La Garita, Alajuela, atendieron el choque de dos motocicletas, una mujer de 35 años quedó en condición crítica y la llevaron al hospital San Rafael de Alajuela.