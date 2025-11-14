Trece personas son trasladadas al hospital tras aparatoso choque entre tren y tráiler en Tibás

El violento y aparatoso choque entre el tren y un tráiler ocurrido la mañana de este viernes en Tibás dejó como saldo 13 personas que tuvieron que ser trasladadas a un centro médico.

Así lo informó el Cuerpo de Bomberos, el cual destacó que entre esas personas se encontraban los maquinistas del tren y el conductor del tráiler.

Aproximadamente 100 personas viajaban en el tren al momento del choque. Foto ANI. (cortesía/Accidente tren en Tibás.)

“Como balance de la emergencia tenemos tres personas inicialmente atendidas, los dos maquinistas del tren y el conductor del vehículo pesado.

“Venían cien personas en el tren, de las cuales diez de ellas requirieron ser trasladadas a la clínica de Tibás en conjunto con los tres operadores de los vehículos”, dijo el bombero Mauricio Montero.

Por su parte, en su reporte la Cruz Roja informó que la mayoría de las personas trasladadas se encontraban en condición estable, solo una de ellas fue llevada a la clínica en condición urgente.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió a las 9:18 a.m. frente al supermercado Walmart, en la vía del tren que pasa por dicho sector.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. Foto Bomberos. (cortesía/Accidente tren en Tibás.)

Al parecer, todo se dio debido a que, en apariencia, el tráiler quedó atravesado en la vía férrea cuando el tren pasaba por el lugar.

Producto del choque, un poste del tendido eléctrico se fracturó, por lo que se solicitó la presencia de personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para tratar ese asunto.

Además, se produjo un derrame de aproximadamente 20 litros de diésel, el cual fue controlado por los Bomberos.

“Con el personal de Incofer vamos a establecer la estrategia para tratar de mover el tren para ver la posibilidad de que vuelva a su posición normal, dado que estaba semivolcado”, añadió Montero.