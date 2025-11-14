Sucesos

Trabajador es golpeado por árbol mientras laboraba removiendo material que cayó sobre ruta 32

El incidente ocurrió en el mismo lugar donde el pasado miércoles destruyeron una enorme piedra mediante una explosión controlada

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Los trabajos de limpieza que se realizaban para remover el material caído en un punto de la ruta 32 por poco terminan en una mortal tragedia.

LEA MÁS: Accidentes de tránsito dejaron a cuatro hombres en condición crítica en las últimas horas

Esto debido a que, por circunstancias que aún no son claras, uno de los trabajadores fue golpeado por un árbol que cayó sobre dicha vía.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que tuvieron que movilizar recursos a ese lugar tras recibir la alerta sobre lo sucedido.

LEA MÁS: Cuerpos de emergencia atienden aparatosa colisión entre el tren y tráiler en Tibás

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El trabajador habría sido golpeado por un árbol que cayó sobre la vía. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se aborda un hombre adulto en un vehículo donde lo movilizaban, se estabiliza y traslada en este momento en condición urgente al centro médico.

Al parecer el paciente fue impactado por un árbol que cayó sobre la vía”, detalló la Benemérita.

LEA MÁS: Detienen a hombre sospechoso de abusar sexualmente de mujer que trataba de entrar a su casa

El accidente ocurrió en el mismo sitio donde el pasado miércoles las autoridades destruyeron una enorme piedra por medio de una explosión controlada.

De acuerdo con las autoridades, producto de las fuertes lluvias en esa zona, este jueves se produjo una caída de material, motivo por el que la ruta 32 permanece cerrada hasta nuevo aviso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ruta 32Derrumbe ruta 32Trabajador herido ruta 32
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.