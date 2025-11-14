Trabajador es golpeado por árbol mientras laboraba removiendo material que cayó sobre ruta 32

Los trabajos de limpieza que se realizaban para remover el material caído en un punto de la ruta 32 por poco terminan en una mortal tragedia.

Esto debido a que, por circunstancias que aún no son claras, uno de los trabajadores fue golpeado por un árbol que cayó sobre dicha vía.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que tuvieron que movilizar recursos a ese lugar tras recibir la alerta sobre lo sucedido.

El trabajador habría sido golpeado por un árbol que cayó sobre la vía. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se aborda un hombre adulto en un vehículo donde lo movilizaban, se estabiliza y traslada en este momento en condición urgente al centro médico.

Al parecer el paciente fue impactado por un árbol que cayó sobre la vía”, detalló la Benemérita.

El accidente ocurrió en el mismo sitio donde el pasado miércoles las autoridades destruyeron una enorme piedra por medio de una explosión controlada.

De acuerdo con las autoridades, producto de las fuertes lluvias en esa zona, este jueves se produjo una caída de material, motivo por el que la ruta 32 permanece cerrada hasta nuevo aviso.