Cuerpos de emergencia atienden aparatosa colisión entre el tren y tráiler en Tibás

De acuerdo con las autoridades, en el tren viajaban aproximadamente 100 personas

Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos los cuerpos de emergencia atienden un incidente en Tibás, lugar donde se dio un aparatoso choque entre el tren y un tráiler, que en apariencia transportaba una carga de tubos metálicos.

De acuerdo con la Cruz Roja, el incidente ocurrió a las 9:18 a.m. frente al supermercado Walmart, en la vía del tren que pasa por dicho sector.

El accidente del tren y un furgón ocurrió este viernes por la mañana en Bajo Piuses de Cinco Esquinas de Tibás, a 200 metros del Walmart.
Mauricio Montero, del Cuerpo de Bomberos, informó que varias unidades fueron despachadas luego de que recibieron la alerta acerca de que el tren impactó un vehículo pesado que quedó atravesado en la vía férrea.

“A la llegada de las unidades encontramos efectivamente el tren el cual colisionó con el vehículo pesado. De momento tenemos tres pacientes, los dos maquinistas del vehículo ferroviario y el conductor del vehículo pesado”, detalló.

Accidente tren en Tibás.
Montero indicó que, de acuerdo con información que recibieron del Incofer, en ese tren viajaban aproximadamente 100 personas.

“Estamos tratando de ubicarlos en la escena para determinar si requieren de alguna otra atención o si necesitamos más recursos”, añadió.

Accidente tren en Tibás.
Por su parte, la Cruz Roja indicó que en el sitio están valorando 11 pacientes estables y uno urgente.

Los bomberos también están asegurando la escena al controlar un derrame de combustible y un poste del tendido eléctrico fracturado en el accidente.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

