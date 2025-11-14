Accidentes de tránsito dejaron a cuatro hombres en condición crítica en las últimas horas

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de aparatosos accidentes de tránsito, muestra de esto es que en las últimas horas cuatro hombres tuvieron que ser trasladados en condición crítica a centro médico a consecuencia de incidentes de este tipo.

El primer hecho reportado por la Cruz Roja sucedió a eso de las 7:06 p.m. del jueves en el centro de Heredia, lugar donde se dio una colisión entre un carro y una motocicleta. El motorizado fue llevado de emergencia al hospital de Heredia.

Tres minutos después, a las 7:09 p.m., se registró otro choque, esta vez entre una bicicleta y un carro en San Rafael de Guatuso, en Alajuela. En el sitio los paramédicos atendieron a un hombre de 36 años que fue llevado en condición crítica a la clínica de Guatuso.

La mayoría de los accidentes ocurrieron la noche del jueves. (Cruz Roja)

El tercer accidente atendido por la Benemérita ocurrió a las 7:52 p.m. en La Asunción de Belén, cuando un carro y una moto chocaron entre sí. En el sitio se atendió a un hombre de 28 años que fue trasladado al hospital México.

El último accidente registrado se dio a las 2:25 a.m. de este viernes, en San Isidro de El Guarco, en Cartago, lugar donde un muchacho de 25 años sufrió graves heridas tras ser atropellado por un carro. El joven fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta.