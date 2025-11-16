Sospechoso de 34 años habría matado a su padrastro en el corredor de su casa

German Rodolfo Brenes Solano, de 56 años, murió en el corredor de la vivienda en la que vivía, tras ser atacado de dos puñaladas. El sospechoso de la agresión es su hijastro, de apellido Alvarado, de 34 años.

Las autoridades atendieron la agresión en San Antonio de Padua, en San Francisco de Agua Caliente en Cartago. La Cruz Roja recibió la alerta a las 9:19 a. m. de este domingo 16 de noviembre, al OIJ le informaron del hecho a las 9:50 a. m.

“En el corredor de una vivienda se dio una riña entre dos hombres y uno de estos habría sacado un puñal y habría herido en dos ocasiones a la víctima de apellido Brenes, de 56 años”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Doble homicidio “Donde Toño”: identifican a las víctimas del despiadado ataque apuñaladas

German Rodolfo Brenes Solano murió en una riña familiar en una casa. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Mujer herida en Gravilias de Desamparados sería víctima inocente de violento ataque

LEA MÁS: Querido comerciante fue víctima de horrible crimen dentro de su casa tras regresar de la iglesia

Las heridas las sufrió en el tórax y otra en la barbilla, pese a los esfuerzos de los paramédicos fue declarado sin vida.

Alvarado se dio a la fuga; sin embargo, una hora después detuvieron al sospechoso, la captura la hizo la Policía Municipal de Cartago.

Las causas que provocaron este pleito están siendo investigadas por los agentes para determinar el origen del problema.