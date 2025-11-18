Papá que esperaba a hijo para ir a piscinas en familia se dio cuenta de su muerte de la peor forma

Don Marcos Amador estaba esperando a su hijo, Wilfredo Amador, de 18 años, para ir con él y el resto de su familia de paseo a unas piscinas en San Carlos.

Sin embargo, esa ilusión se convirtió en tristeza de un pronto a otro, pues don Marcos se enteró de la peor forma posible que Wilfredo había perdido la vida en un horrible accidente de tránsito, en el que su carro quedó partido a la mitad.

“Yo me di cuenta casi que de inmediato, por medio de un grupo de noticias, porque ahí tiraron de una vez la foto del carro y cuando mi otro hijo de 13 años la vio, me dijo: ‘Es Wilfredo, papi, es Wilfredo’, entonces agarré la moto y fui para el lugar”, contó Amador.

El fatal accidente ocurrió la mañana del pasado domingo en el sector de Tres Perlas, en Santa Rosa de Pocosol, cuando el carro de Wilfredo chocó contra un pick-up.

“Lo que se maneja, preliminarmente, es que el conductor de uno de los carros involucrados perdió el control de este, por lo que invadió el carril contrario y, en apariencia, colisionó en un costado del automotor en el que viajaba la víctima, quien falleció en la escena”, informó el OIJ.

El trágico accidente se hizo viral en redes sociales por las impresionantes imágenes que dejó, pues el carro de Amador se partió a la mitad tras el impacto.

“Cuando llegué, él ya estaba tapado, a mí no me dejaron verlo. Yo siento mucho dolor, porque yo deseaba verlo y luego para levantar el cuerpo duraron muchas horas. Fue muy dolorosa toda esa situación”, dijo el papá de Wilfredo.

Fue a dejar a la novia

Don Marcos contó que él y su familia son vecinos de Bella Vista de Cutris y desde el pasado sábado había planeado un paseo a unas piscinas en el sector de Cerro Cortez.

“Lo habíamos planeado desde el sábado, iríamos con toda la familia. Con él (Wilfredo) yo tenía cuatro hijos, entonces en total éramos seis con mi señora, pero yo le dije que, si no, yo me iba en la moto, con tal de poder ir todos”.

Amador explicó que la mañana del domingo Wilfredo fue a dejar a su novia a la casa de ella y después de eso salió rumbo a su hogar, para recoger a sus papás y hermanos.

“Él venía solo en el carro, porque nosotros íbamos a ir a las piscinas. Él andaba dejando a la novia y luego iba a pasar por nosotros, para que fuéramos a disfrutar como familia, pero, lamentablemente, ocurrió esa desgracia”, contó su papá.

En cuanto a las circunstancias que mediaron en el mortal choque, las autoridades no han determinado las causas; sin embargo, el papá de Wilfredo presume que pudo tratarse de una falla mecánica.