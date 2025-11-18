Hombre habría cometido terrible delito en cascada, fue grabado y ahora el OIJ lo busca

Tres hombres que fueron de paseo a disfrutar de una cascada en Osa de Puntarenas están metidos en graves problemas, especialmente uno de ellos, pues es sospechoso de cometer un terrible delito.

La Oficina Regional de Osa del Organismo Investigación Judicial (OIJ), difundió un video de los hombres en la cascada con el objetivo de obtener información de su paradero, pues uno de ellos es sospechoso de cometer un delito de abuso sexual en perjuicio de una mujer.

En cuanto a los otros dos sujetos que acompañaban al hombre, la Policía Judicial indicó que necesitan ubicarlos pues podrían contar información relacionada al caso.

“Los hechos ocurrieron el 18 de octubre del 2025 a las 10:00 a.m. en Bahía Ballena, Osa en Puntarenas, específicamente en Cascada Verde en Uvita, lugar donde al parecer se cometió el supuesto abuso sexual contra una femenina”.

El sospechoso habría cometido el indignante delito en esa misma cascada. Foto OIJ. (OIJ/El sospechoso habría cometido el indignante delito en esa misma cascada. Foto OIJ.)

En la información brindada, el OIJ no detalló cuál de los tres hombres sería el sospechoso del supuesto abuso sexual.

Si usted tiene información sobre este caso puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.