Este es el muchacho de 18 años que murió en violento choque en el que carro se partió a la mitad

Un muchacho fue la víctima mortal del violento accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en San Carlos, en el que un carro quedó partido a la mitad.

Se trata de Wilfredo Amador Bravo, de 18 años, quien falleció luego de que el carro en el que viajaba se partió en dos tras chocar contra un pick up en el sector de Tres Perlas, en Santa Rosa de Pocosol.

Wilfredo Amador, de 18 años, murió en el violento choque. Foto Facebook. (Facebook/Wilfredo Amador, de 18 años, murió en el violento choque. Foto Facebook.)

De acuerdo con la Cruz Roja, en el sitio del accidente atendieron a cuatro pacientes, uno de ellos era Amador, quien falleció de inmediato en el sitio.

El carro en el que viajaba Amador quedó partido a la mitad. Facebook. (Edgar Chinchilla/Cortesía)

Extraoficialmente, trascendió que Amador había pasado a dejar a su novia a la casa de ella y al momento del mortal accidente, al parecer, se dirigía hacia la casa de su mamá.

Al parecer, el muchacho trabajaba en una empresa piñera en Cutris.