Esto habría dificultado que esposos asesinados “Donde Toño” lograran pedir ayuda, según dice sobrina

Una escena de crimen perfecta es la que habrían encontrado los responsables del cruel homicidio de José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa Maureen Molina Rodríguez, de 60 años, dueños de la soda “Donde Toño”, en Alajuelita.

A ellos los asesinaron en el sitio más sagrado que tenían: su propia casa, que también funcionaba como soda, y en la que recibían a docenas de senderistas.

Este lugar, que era parte de su negocio, no tenía electricidad ni tampoco señal de celular; esto habría dificultado que alguno de ellos pidiera ayuda, según considera Mariana Ramírez, sobrina de Maureen.

“Nunca hubo electricidad y tampoco señal, seguro por eso se les dificultó pedir auxilio”, señaló Mariana.

El matrimonio contaba con una planta de electricidad y, pese a vivir en esas condiciones, nunca sintieron temor.

“Mi tía no sentía temor de donde vivía, decían que era un lugar tranquilo. Para nosotros esto es una sorpresa, porque las personas más cercanas que tenían eran gente que los apreciaban, no creemos que tanta maldad haya llegado ahí”, relató.

En medio de montañas, sin electricidad, era como vivían José Antonio "Toño" Badilla Chinchilla y su esposa Maureen Molina Rodríguez Donde Toño, en Alajuelita.

Los esposos vivían solos y contaban con la ayuda de una empleada, justamente por el negocio en el que llegaban muchos senderistas.

Para llegar a la casa de ellos solo se puede caminando, porque no hay calle; los carros se deben dejar a unos 500 metros, aproximadamente, por lo que ellos debían cargar los cilindros de gas, la comida y todo lo que necesitaran para su negocio.

Último recuerdo que dejaron esposos

La familiar recordó que una de las últimas publicaciones que hizo su tía fue señalar en redes sociales que estaba en un centro comercial con el esposo.

“Se notaban muy felices, estaban disfrutando quizás por el mucho trabajo que tenían, por el negocio que tanto les gustaba”, recordó la sobrina.

Maureen Molina Rodríguez, de 60 años y su esposo Antonio "Toño" Badilla, de 75 años, son recordados como personas de bien, muy trabajadores.

Agregó que la pareja tenía casi toda la vida de estar juntos; sin embargo, fue hasta diciembre del 2016 que ellos se casaron.

“Eran personas muy respetables, muy trabajadoras y temerosas de Dios. Tenían mucho amor por las personas de Alajuelita y a quienes los llegaban a visitar. No merecían lo que les pasó,”, recordó la sobrina.

Los esposos sufrieron múltiples puñaladas y fueron hallados sin vida pasadas las 7 a. m. de este domingo 16 de noviembre.

Este lunes 17 de noviembre los velaron en Alajuelita y este martes los despedirán en Coronado, de donde fue vecina Maureen años atrás.