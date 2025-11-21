Frenan cargamento mortal: 10 AR-15 iban escondidos en autobús a Limón

La Fuerza Pública de Limón decomisó 10 armas de alto calibre tipo AR-15 y cerca de ₡2,5 millones, durante una intervención realizada a un autobús que se dirigía hacia la provincia caribeña. La acción policial se dio tras recibir una alerta sobre el posible traslado de armamento en un bus.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los oficiales realizaron un operativo en carretera y lograron interceptar el autobús antes de su ingreso a Limón.

La Policía decomisó 10 armas de guerra en un bus (MSP/cortesía)

Con el apoyo de la unidad K9, realizaron una inspección que permitió ubicar a un menor de edad que portaba el dinero en efectivo, además de una pistola con tres cargadores.

LEA MÁS: Esto hacían los esposos de la soda ‘Donde Toño’ cuando fueron atacados mortalmente con un machete

Durante la revisión, el perro policía señaló dos cajas plásticas que estaban en el compartimento de equipaje. Tras la coordinación con la Fiscalía de Limón y bajo dirección funcional, los oficiales abrieron las cajas encontrando cinco armas largas en cada caja, todas con su respectivo cargador.

Los oficiales frenaron el cargamento de armas. (MSP/cortesía)

En total, las autoridades confiscaron 10 armas de alto calibre, evitando que ingresaran a las calles de Limón.

LEA MÁS: Madre de repartidor de comida asesinado cuenta lo que su hijo le decía que haría si intentaban asaltarlo

El menor detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía, que determinará los pasos a seguir en el proceso judicial.