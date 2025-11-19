Madre de repartidor de comida asesinado cuenta lo que su hijo le decía que haría si intentaban asaltarlo

Sergio Suárez, de 38 años, el repartidor de comidas asesinado durante un robo, estaba estrenando moto y esa habría sido la razón por la que lo atacaron.

Tras dispararle, los delincuentes se llevaron el vehículo, que ahora es buscado por las autoridades para dar con los responsables de este cruel hecho.

Suárez la había comprado en agosto pasado, luego de quedarse sin trabajo formal, su papá le ayudó a adquirirla, incluso seguían cancelando la deuda. Hacía tres meses también había empezado a trabajar como repartidor de plataformas y tenía la esperanza de encontrar un trabajo formal.

Doña Nubia, mamá del repartidor, le afirmó a La Teja que luego de confirmar la desgarradora muerte de su hijo, le entregaron las únicas pertenencias que quedaron con él, solo dejaron el bolso negro que usaba para llevar la comida, el anillo de matrimonio y el reloj; la moto y el celular se lo robaron las personas que lo atacaron.

“Como mamá le dije que no creía que él anduviera repartiendo comida en la madrugada y me decía: ‘mami, la gente pide comida a esas horas’, de hecho que los tipos dejaron el bolso y ahí había unos pedidos que no llegaron, mi esposo los botó, le pregunté qué era eso y me dijo que eran los pedidos que Sergio llevaba”, manifestó la mamá.

Sergio Suárez, el repartidor asesinado, estrenaba la moto por la que terminaron quitándole la vida. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La mamá cree que su hijo habría intentado defender sus pertenencias.

“Él me decía: ‘mami, no me voy a dejar, si a mí me intentan robar, no me voy a dejar’, le decía que entregara todo y que no peleara, pero me decía que le costaba mucho las cosas para que alguien se las llevara”, recordó doña Nubia en conversación con La Teja.

Si usted ve la moto de la fotografía o sabe dónde la tienen, llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ, esta podría llevar hasta los responsables del cruel hecho, que ocurrió la madrugada del lunes 17 de noviembre anterior.

Llamada desgarradora avisó de la fatalidad a familia de repartidor

Una llamada a las 5 a. m. se convirtió en el despertar más desgarrador para la familia de

La esposa de él recibió la llamada por parte del OIJ, en la que le pedía ir a reconocer el cuerpo de su marido.

No había forma de asimilar esta noticia y ella tuvo que llamar a los papás de Sergio para que la acompañaran a este inesperado hecho.

Así lo detalló doña Nubia, mamá de Suárez, a La Teja.

“El OIJ llamó a la esposa, y ella nos llamó como a las 5:30 del lunes, pegando gritos. Estábamos dormidos, ella estaba deshecha y eso nos despertó.

“Se alistó mi esposo, mi hija, el novio de ella y fueron a ver el asunto, aquí seguimos con nuestro proceso”, expresó la mamá, quien este miércoles está velando a su hijo y a la 1 p. m. lo van a incinerar.

Sergio Suárez, de 38 años, el repartidor de comidas asesinado para robarle la moto en San Sebastián. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Repartidor habría sido víctima de asalto

Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre fue víctima de un asalto por al menos dos sujetos, que lo único que querían era la moto con la que se ganaba el sustento diario.

“Suárez se encontraba estacionado en su moto, con un bolso repartidor, en las cercanías de una parada de bus en San Sebastián, cuando llegaron dos sujetos en moto. Uno de ellos le disparó en el lado izquierdo del tórax, causándole la muerte. Los sujetos huyeron del lugar con la moto”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El crimen ocurrió pasadas las 3 a. m. en San Sebastián, a pocos metros del supermercado Walmart.

Cerca del cuerpo de Suárez quedó un bolso negro que también era parte de su trabajo.

De momento, no hay detenidos por este cruel hecho. Las autoridades analizan cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables.