Este es el cruel motivo detrás del crimen de repartidor de comidas en San Sebastián

Un repartidor de comidas de apellido Suárez, de 38 años, resultó ser la víctima del ataque a balazos en San Sebastián.

Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre fue víctima de un asalto por al menos dos sujetos, que lo único que querían era la moto con la que se ganaba el sustento diario.

“Suárez se encontraba estacionado en su moto, con un bolso repartidor, en las cercanías de una parada de bus en San Sebastián, cuando llegaron dos sujetos en moto. Uno de ellos le disparó en el lado izquierdo del tórax, causándole la muerte. Los sujetos huyeron del lugar con la moto”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El crimen ocurrió pasadas las 3 a. m. en San Sebastián, a pocos metros del supermercado Walmart.

Cerca del cuerpo de Suárez quedó un bolso negro que también era parte de su trabajo.

El homicidio ocurrió cerca del Walmart de San Sebastián. Foto Waze CR. (Facebook/El homicidio ocurrió cerca del Walmart de San Sebastián. Foto Waze CR.)

De momento, no hay detenidos por este cruel hecho. Las autoridades analizan cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables. Si usted tiene información, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.