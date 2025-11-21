Hombre de 41 años fue víctima de una terrible muerte en Siquirres

Un hombre de 41 años es la víctima de una terrible muerte en Siquirres, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este jueves que el sujeto que falleció en el centro de Siquirres, era de apellido Bermúdez.

Según el OIJ, Bermúdez había sido agredido por otro hombre en circunstancias que aún se investigan. Las heridas provocadas durante el incidente habrían causado su muerte en el sitio.

El hombre de 41 años fue asesinado en Siquirres (Silvia Coto)

Agentes judiciales se desplazaron al lugar para realizar la recolección de indicios y entrevistas a posibles testigos. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

El OIJ mantiene abierta la investigación con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos.

Hasta este jueves se registran 778 homicidios.